WSJ дізналася можливу причину розлучення Білла і Мелінди Гейтс. Приводом могли стати його контакти з Епштейном

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World Economic Forum / Flickr

Американська газета The Wall Street Journal дізналася подробиці розлучення співзасновника Microsoft Білла Гейтса і його дружини Мелінди, які прожили у шлюбі 27 років. Приводом могли бути контакти мільярдера з фінансистом Джеффрі Епштейном, якого звинувачували в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації

Про це газета пише з посиланням на джерела.

За даними видання, Мелінда Гейтс давно замислювалася про розлучення і як мінімум з 2019 року обговорювала його з юристами. Вона заявляла, що їхній шлюб «безповоротно зруйнований».

За словами колишнього співробітника благодійного фонду Білла і Мелінди Гейтс, контакти її чоловіка з Епштейном були «одним із джерел занепокоєння». Її побоювання з цього приводу виникли ще раніше — у 2013 році.

Речниця співзасновника Microsoft у коментарі The New York Times в 2019 році заявляла, що Білл зустрічався з Епштейном декілька разів, щоб обговорити благодійність. За її словами, мільярдер шкодує про ці зустрічі і визнає їх помилкою. Сам бізнесмен теж стверджував, що у нього не було ані ділових, ані дружніх звʼязків із Епштейном.

Нагадаємо, Білл і Мелінда Гейтс оголосили про розлучення 3 травня. Причини такого рішення подружжя не назвало. В цей же день у звітах холдингу Гейтса Cascade Investment зʼявилися суттєві зміни — Мелінда отримала акції на суму понад $2 млрд.

Білл та Мелінда Гейтс познайомилися у 1987 році у компанії Microsoft. У 1994 році вони влаштували весілля на Гаваях.

Що відомо про Епштейна?

Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Він був засуджений за секс із неповнолітніми і за організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

На початку липня стало відомо, що ФБР виявило в записній книзі Епштейна тисячі імен відомих людей, політиків, кінозірок і бізнесменів. Зокрема, там були імена колишнього премʼєр-міністра Великої Британії Тоні Блера, лідера групи The Rolling Stones Міка Джаггера, мільярдера Річарда Бренсона, барона і політика Лейбористської партії Пітера Мандельсона, герцогині Йоркської Сари Фергюсон та інших відомих осіб Сполученого Королівства. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих особистостей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Мільярдера затримали 7 липня, а вже 10 серпня Епштейн вчинив самогубство в тюрмі. Його тіло знайшли в камері, де він відбував покарання.