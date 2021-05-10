SpaceX запустить на Місяць супутник, оплачений криптовалютою Dogecoin
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Wittpenn / Bloomberg / Getty Image
Американська компанія SpaceX у 2022 році запустить до Місяця супутник Doge-1 за контрактом, оплаченим криптовалютою Dogecoin.
Про це повідомив засновник компанії Ілон Маск у Twitter.
«SpaceX запустить супутник Doge-1 на Місяць в наступному році. Місія оплачена в Doge. Перша криптовалюта в космосі. Перший мем в космосі», — написав він.
Супутник Doge-1 належить канадській компанії Geometric Energy Corporation (GEC). На її сайті також зазначили, що запуск на Місяць, запланований на перший квартал 2022 року, буде повністю профінансований Dogecoin. Апарат вагою 40 кілограмів виведе на орбіту ракета-носій Falcon 9.
- Криптовалюта Dogecoin була створена як жарт в 2013 році на честь інтернет-мему Doge. Ілон Маск часто популяризував її у своєму Twitter. У лютому він двома мемами у соцмережі спровокував зростання Dogecoin на 44%.
- При цьому Маск говорив про ризики інвестування у криптовалюту. Він написав твіт, що вартість криптовалют Bitcoin і Ethereum висока. Tesla до цього вклала $1,5 мільярда в Bitcoin і згодом запустила продаж товарів за Bitcoin.