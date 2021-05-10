Байден візьме участь у саміті країн східного флангу НАТО. Під час зустрічі будуть обговорювати питання агресії Росії проти України

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Президент США Джо Байден візьме участь у саміті «Бухарестської дев’ятки» — засіданні президентів країн-членів східного флангу НАТО, яке відбудеться в понеділок, 10 травня, в Бухаресті.

Про це повідомив президент Румунії Клаус Йоханніс на своїй сторінці у Twitter.

«Радий вітати Джо Байдена на саміті країн «Бухарестської девʼятки», який я проводжу сьогодні в Бухаресті», — написав він.

Йоханніс також зазначив, що разом із президентом Польщі Анджеєм Дудою вітає участь генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в рамках підготовки до саміту НАТО задля обговорення питань трансатлантичних зв’язків, НАТО-2030, оборони та стримування на східному фланзі.

За словами голови Бюро національної безпеки (BBN) Польщі Павла Солоха, пише Укрінформ, на засіданні буде обговорюватись питання агресії Росії проти України, зокрема безпека в басейні Чорного моря та загалом ситуація в Україні.

«Без сумніву, українське питання якимось чином там буде відображено», — сказав він.

Зауважимо, згідно з форматом саміту, президенти Румунії та Польщі, як співорганізатори заходу, будуть присутні в Бухаресті особисто, решта лідерів приєднаються до саміту через відеозвʼязок.