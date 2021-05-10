Байден візьме участь у саміті країн східного флангу НАТО. Під час зустрічі будуть обговорювати питання агресії Росії проти України
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Pool / Pool
Президент США Джо Байден візьме участь у саміті «Бухарестської дев’ятки» — засіданні президентів країн-членів східного флангу НАТО, яке відбудеться в понеділок, 10 травня, в Бухаресті.
Про це повідомив президент Румунії Клаус Йоханніс на своїй сторінці у Twitter.
«Радий вітати Джо Байдена на саміті країн «Бухарестської девʼятки», який я проводжу сьогодні в Бухаресті», — написав він.
Йоханніс також зазначив, що разом із президентом Польщі Анджеєм Дудою вітає участь генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в рамках підготовки до саміту НАТО задля обговорення питань трансатлантичних зв’язків, НАТО-2030, оборони та стримування на східному фланзі.
За словами голови Бюро національної безпеки (BBN) Польщі Павла Солоха, пише Укрінформ, на засіданні буде обговорюватись питання агресії Росії проти України, зокрема безпека в басейні Чорного моря та загалом ситуація в Україні.
«Без сумніву, українське питання якимось чином там буде відображено», — сказав він.
Зауважимо, згідно з форматом саміту, президенти Румунії та Польщі, як співорганізатори заходу, будуть присутні в Бухаресті особисто, решта лідерів приєднаються до саміту через відеозвʼязок.
- «Бухарестська дев’ятка» була утворена 2015 року за ініціативи Румунії та Польщі. До її складу також входять Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія.
- Раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що на найближчому саміті НАТО розглядатимуть питання надання Україні ПДЧ.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що вступ України в НАТО завершить війну на Донбасі. У Росії, реагуючи на цю заяву, пригрозили масштабною ескалацією на Донбасі в разі вступу.
- Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що на зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та президента України Володимира Зеленського американська сторона повністю підтримала отримання Україною ПДЧ в НАТО.