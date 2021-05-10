Прогноз погоди: В Україну прийде довгоочікуване тепло, але будуть іти дощі

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SamuelStone / Pixabay

В Україні найближчими днями очікуються температурні гойдалки, проте заморозки відступили.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозом, найближчої ночі очікується +5...+10 °С, вдень 11 травня у більшості областей України буде сонячно, +17...+22 °С. У Криму, в Дніпрі з районами та в східних областях синоптик прогнозує трохи прохолоднішу погоду — +12...+16 °С.

Також Діденко зазначила, що 11 травня в Україні розташується циклон, який зумовить дощі та поривчастий вітер у східних областях, у Криму, на Полтавщині, Дніпропетровщині, захопить Сумську, Миколаївську області, частину Черкащини та Кропивницького з районами.

У Києві 11 травня синоптик прогнозує суху і сонячну погоду, протягом дня +20...+22 °С.

Водночас Діденко попередила, що у середу-четвер в Україні трохи похолодає, до +14...+16 °С, з пʼятниці знову потепліє, але прийдуть дощі.