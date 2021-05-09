NASA звинуватило Китай у недотриманні стандартів — через уламки ступеня ракети в Індійському океані

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NASA Kennedy / Flickr

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) заявило, що Китай не дотримується стандартів щодо космічного сміття — це реакція на падіння уламків ступеня китайської ракети в Індійський океан.

Про це йдеться у заяві директора NASA Білла Нельсона.

«Космічні держави повинні звести до мінімуму ризики для людей і власності на Землі під час повторного входу космічних обʼєктів у атмосферу. Цілком очевидно, що Китай не дотримується відповідних стандартів щодо свого космічного сміття», — зазначив Нельсон.

Він наголосив на важливості того, аби Китай, інші держави та комерційні організації діяли в космосі відповідально і прозоро для гарантування безпеки, стабільності та захищеності космічної діяльності.

Нагадаємо, що 9 травня частина уламків ступеня китайської важкої ракети-носія Long March-5B Y2 згоріла при вході в атмосферу Землі, а решта впали в акваторії Індійського океану (на захід від Мальдівів). Про постраждалих або руйнування від падіння не повідомляється. США раніше попереджали про такі ризики.

Відпрацьований ступінь не мав засобів активного маневру для сходу з орбіти. Його суха вага становила майже 18 тонн з висотою у 33,2 метра і діаметром в 5 м.