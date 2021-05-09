Кіпр скасував карантин і тест на коронавірус для повністю вакцинованих туристів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Igor Starkov / Unsplash
Міністерство охорони здоровʼя Кіпру дозволило повністю вакцинованим туристам з понеділка, 10 травня, не сидіти на карантині та не здавати тести на коронавірус. Про це йдеться у заяві відомства.
Це стосується туристів із чинною картою вакцинації з України, Грузії, ЄС, країн Вільної економічної зони (Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія), США та інших.
Щеплення мають бути зроблені препаратами, які схвалив Європейський медичний регулятор EMA (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson) або російською вакциною «Супутник V».
Необхідно, аби вакцинація була завершеною — тобто введені дві дози препарату. Після отримання останньої повинен пройти тиждень — тоді можна їхати на Кіпр. Вакцина ж Johnson & Johnson — однодозова. Той, хто нею вакцинувався, перед подорожжю має почекати 14 днів.
Усі без винятку пасажири мають заповнити Cyprus Flight Pass за 24 години до вильоту і в країні досі роблять вибіркові тести в аеропортах — незалежно від того, вакцинований турист чи ні.
Для всіх інших невакцинованих туристів, зокрема, з України, при вʼїзді до Кіпру потрібно мати негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години, а також зробити його по прильоту на острів.
- З 1 квітня Кіпр відкрив кордони для туристів, з 1 травня їх відкрила і Болгарія.
- Україна домовилася з Європейською комісією зробити сумісним український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від COVID-19.
- З 15 червня в країнах Європейського Союзу будуть діяти санітарні сертифікати, що містять інформацію про щеплення, результати ПЦР-тестів та іншу інформацію для полегшення подорожей під час пандемії коронавірусу.