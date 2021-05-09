ЄС не продовжив контракт з AstraZeneca на поставку вакцин

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Cheshire East Council / Flickr

Європейський Союз попередньо відмовився продовжувати угоду на постачання вакцини проти коронавірусу, укладеної з фармацевтичною компанією AstraZeneca.

Про це повідомив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Т’єррі Бретон в коментарі France Inter.

«Ми не оновлювати замовлення [на період] після червня», — уточнив він. Єврокомісар наголосив, що Європа «не закриє двері» для AstraZeneca, не виключивши, що угоду можуть продовжити згодом.

Бретон також підкреслив, що препарат цієї компанії є «дуже доброю вакциною».

Нагадаємо, 23 квітня Європейська комісія подала в суд на компанію AstraZeneca за порушення контракту після ряду затримок з постачанням вакцини. А глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пригрозила компанії забороною на експорт.

У ЄС був контракт з AstraZeneca, за яким вона зобовʼязувався доставити блоку 180 мільйонів доз вакцини у другому кварталі цього року. Це в цілому складе 300 мільйонів доз у період з грудня 2020 року по червень 2021 року. Однак у заяві від 12 березня AstraZeneca заявила, що буде докладати зусиль, аби доставити тільки одну третину від цього. Про проблеми з поставками компанія попереджала ще в січні. Зараз же ЄС намагається компенсувати дефіцит поставок, замовляючи більше у інших виробників.