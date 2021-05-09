У Німеччині для повністю вакцинованих від коронавірусу скасували низку обмежень

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Marco Verch / Flickr

У Німеччині з неділі, 9 травня, для людей, які повністю вакцинувались від коронавірусу й одужали після нього, скасовують низку обмежень. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Відтепер вони можуть без жодних обмежень зустрічатися з іншими людьми. У випадку зустрічі в родинному колі чи серед друзів з тими, хто ще не вакцинувався, їх не враховуватимуть у максимально допустиме число осіб, з якими можна контактувати (наприклад, якщо дозволені збори до 20 людей, то їх не рахують). Також повністю вакцинованих і тих, хто одужав, не стосується комендантська година.

Так само їм не потрібно відбувати карантин після поїздки за кордон — якщо тільки вони не прибувають з країни чи регіону, де зафіксовані мутовані штами коронавірусу. Повністю вакциновані також не повинні предʼявляти негативні тести на коронавірус під час походу в магазин або салон краси. Однак вони повинні носити захисні маски.

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Повністю вакцинованими в Німеччині вважають тих, хто щонайменше 14 днів тому отримав другу інʼєкцію вакцини від коронавірусу (якщо імунізацію робили однодозовим препаратом Johnson & Johnson, достатньо одного щеплення). На доказ того, що особа одужала від коронавірусу, необхідно надати позитивний результат ПЛР-тесту, якому не менше 28 днів, але не більше шести місяців.

Зазначимо, що в Німеччині повністю вакцинували 7,6 мільйона людей (9,1% населення країни). Першу дозу вакцини від коронавірусу отримали майже 27 мільйонів — 32,3% населення. Для прикладу, в Україні дві дози вакцини отримали 446 осіб, а одну дозу — 862 639.