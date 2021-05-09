У Києві пройшла акція з червоними прапорами біля пам’ятника Ватутіну. Нардепи ОПзЖ приїхали туди на військових машинах

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Скріншот з відео

У Києві біля пам’ятника радянському генералу Миколі Ватутіну відбулася акція з червоними прапорами та покладанням квітів. У ній взяли участь народні депутати від «Опозиційної платформи — За життя».

Про це повідомляє «Лівий берег».

Учасники акції провели хвилину мовчання та поклали до памʼятника квіти. Деякі скандували «Слава визволителю Києва! Тричі слава, слава, слава!»

Нардепи ОПзЖ приїхали до пам’ятника на машинах, стилізованих під військові, з написом «З Днем перемоги». На авто також були закріплені прапор України, партійна символіка та червоні прапори. Авто проїхали вулицями Києва, їх супроводжувала охорона. Серед нардепів, зокрема, були присутні Віктор Медведчук, Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Ілля Кива та Сергій Льовочкін.

ТАСС повідомляє, що співробітники російського посольства у Києві теж взяли участь у покладанні квітів.

Саму акцію ОПзЖ транслювала на своєму YouTube-каналі.

Червоні прапори також виявили в Житомирській і Миколаївській областях, а також у Запоріжжі, повідомили у Нацполіції.

За даними правоохоронців, у Миколаївській області місцева жителька на даху будинку закріпила прапор червоного кольору з комуністичною символікою та встановила дві фотокартки з георгіївською стрічкою. У Житомирській області на території підприємства «Автосвіт» на флагштоці один з працівників теж розмістив червоний прапор. А у Запоріжжі прапор встановили біля пам’ятника «Воїнам-автомобілістам».

У поліції повідомили, що за всіма трьома подіями відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Зокрема, стаття 436-1 ККУ встановлює, що виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається позбавленням волі на строк до 5 років.