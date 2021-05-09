Лукашенко підписав декрет на випадок його смерті. Влада перейде до Ради безпеки

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Пресслужба президента Республіки Білорусь

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав декрет про передачу влади в разі його насильницької смерті. Згідно з ним влада в країні перейде до Ради безпеки на чолі з премʼєр-міністром.

Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.

«Документом передбачається, що у разі загибелі лідера держави внаслідок замаху, здійснення акту тероризму, зовнішньої агресії, інших насильницьких дій всі державні органи та їхні посадові особи діють відповідно до рішень Ради безпеки, на засіданнях якої головує премʼєр-міністр», — сказано в документі.

Підписаний «Декрет про захист суверенітету і конституційного ладу» передбачає також негайне введення надзвичайного та воєнного стану.