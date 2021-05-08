«Слуга народу» закликала голову ОТГ в Київській області подати у відставку. Його підозрюють у шахрайстві

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Голова Димерської ОТГ Володимир Підкурганний, якого підозрюють у шахрайстві, має піти у відставку на час розслідування. Правоохоронці оголосили йому підозру у шахрайстві та спробі заволодіти 2,6 млн гривень.

Про це заявив Олександр Корнієнко, голова партії «Слуга народу», від якої Підкурганний балотувався на виборах на посаду очільника ОТГ.

«Наша принципова позиція — якщо провина доведена, злочинець має нести покарання незалежно від того, з якою політичною силою він йшов на вибори», — сказав він.

Також Корнієнко нагадав, що одним із пунктів передвиборчої програми «Слуги народу» було знищення системної корупції.

«Я звертаюся до Політичної ради та Національної ради громад із вимогою на найближчих засіданнях дати оцінку діям висуванця від партії», — додав голова партії.

Очільник Київського обласного осередку «Слуги народу», народний депутат Андрій Мотовиловець також вважає, що на час розслідування Підкурганний має піти у відставку.

«Якщо провини немає, після розслідування він знову може йти на вибори й отримати посаду, якщо люди йому довірятимуть», — вважає він.

Окрім цього, Мотовиловець наголосив, що Підкурганний не є членом партії, а за добір кандидатів від «Слуги народу» у Київській області відповідав Олександр Дубінський, який потрапив до санкційного списку США.

Зазначимо, напередодні голову ОТГ разом із депутатом райради та посередником затримали правоохоронці під час отримання 800 тисяч гривень. Ці кошти були другою частиною «винагороди» за вирішення питання з виділенням земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. Загалом свої «послуги» зловмисники оцінили в 2,6 млн грн.

Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за попередньою змовою (ч. 2 ст. 15, ч. 2, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Незабаром затриманим оберуть запобіжні заходи.