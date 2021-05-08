Синоптики попередили про сильні нічні заморозки 9 травня

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В Україні в ніч проти 9 травня у більшості областей очікуються заморозки, проте вдень буде тепло — від +13 до +18 °С.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, у більшості західних областей будуть заморозки в повітрі 0...-3 °С (ІІ рівень небезпечності).

Водночас у північних та більшості центральних областей синоптики прогнозують заморозки на поверхні ґрунту 0...-4 °С (І рівень небезпечності).

Окрім цього, в Укргідрометцентрі попередили, що вдень 9 травня на Лівобережжі очікуються пориви північно-західного вітру 15—20 м/с (І рівень небезпечності).