Синоптики попередили про сильні нічні заморозки 9 травня
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Alicja / Pixabay
В Україні в ніч проти 9 травня у більшості областей очікуються заморозки, проте вдень буде тепло — від +13 до +18 °С.
Про це попереджає Український гідрометцентр.
Так, у більшості західних областей будуть заморозки в повітрі 0...-3 °С (ІІ рівень небезпечності).
Водночас у північних та більшості центральних областей синоптики прогнозують заморозки на поверхні ґрунту 0...-4 °С (І рівень небезпечності).
Окрім цього, в Укргідрометцентрі попередили, що вдень 9 травня на Лівобережжі очікуються пориви північно-західного вітру 15—20 м/с (І рівень небезпечності).
- Раніше синоптики спрогнозували, що у великодні вихідні майже на всій території країни буде сонячна та тепла погода без опадів, після цього знову похолодає та підуть дощі з грозами. На початку наступного тижня в Україну знову повернеться тепло — подекуди очікується до +25 °С.