Спецслужби США і Британії склали список порад для боротьби із російськими хакерами

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Американські та британські спецслужби підготували звіт «Детальніше про тактику, техніку і процедури, які використовують кіберактори СЗР», в якому дали поради, як протистояти атакам хакерів Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР).

Про це повідомляє Агентство нацбезпеки США.

«СВР продовжує використовувати загальновідомі уразливості. Усунення цих уразливостей залишається критично важливим, оскільки мережі США і їх союзників постійно скануються, вивчаються і атакуються», — йдеться у повідомленні.

Автори звіту зазначають, що російські хакери врахували минулі поради західних спецслужб потенційним жертвам атак і змінили тактику. Тепер вони намагаються використовувати інструмент з відкритим вихідним кодом Silver для доступу до мереж, а також використовують уразливості Microsoft Exchange.

Фахівці радять ставитися до персоналу компаній, відомств як до «першої лінії оборони». Людей необхідно навчати, а все програмне забезпечення своєчасно оновлювати, використовуючи мультифакторну ідентифікацію.

Детально ознайомитись зі списком можна тут.