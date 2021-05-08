Спецслужби США і Британії склали список порад для боротьби із російськими хакерами
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Videvo
Американські та британські спецслужби підготували звіт «Детальніше про тактику, техніку і процедури, які використовують кіберактори СЗР», в якому дали поради, як протистояти атакам хакерів Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР).
Про це повідомляє Агентство нацбезпеки США.
«СВР продовжує використовувати загальновідомі уразливості. Усунення цих уразливостей залишається критично важливим, оскільки мережі США і їх союзників постійно скануються, вивчаються і атакуються», — йдеться у повідомленні.
Автори звіту зазначають, що російські хакери врахували минулі поради західних спецслужб потенційним жертвам атак і змінили тактику. Тепер вони намагаються використовувати інструмент з відкритим вихідним кодом Silver для доступу до мереж, а також використовують уразливості Microsoft Exchange.
Фахівці радять ставитися до персоналу компаній, відомств як до «першої лінії оборони». Людей необхідно навчати, а все програмне забезпечення своєчасно оновлювати, використовуючи мультифакторну ідентифікацію.
Детально ознайомитись зі списком можна тут.
- Влада США минулого року звинуватила російських хакерів у кібератаці на американські держустанови. 10 грудня 2020 року стало відомо, що невідомі хакери зламали мережу провідної компанії з кібербезпеки FireEye і викрали цифрові інструменти, за допомогою яких фахівці виявляли уразливості в системах захисту інших компаній і урядів.
- Американські ЗМІ повідомляли, що від атаки постраждали 50 організацій і відомств, серед яких Міноборони. Хакерам вдалося викрасти тисячі листів співробітників Держдепу США.