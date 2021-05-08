Спецслужбы США и Британии составили список советов для борьбы с российскими хакерами

Американские и британские спецслужбы подготовили отчет «Подробнее о тактике, технике и процедурах, используемых киберакторами СВР», в котором дали советы, как противостоять атакам хакеров Службы внешней разведки России (СВР).

Об этом сообщает Агентство нацбезопасности США.

«СВР продолжает использовать общеизвестные уязвимости. Устранение этих уязвимостей остается критически важным, поскольку сети США и их союзников постоянно сканируются, изучаются и атакуются», — говорится в сообщении.

Авторы отчета отмечают, что российские хакеры учли предыдущие советы западных спецслужб потенциальным жертвам атак и изменили тактику. Теперь они пытаются использовать инструмент с открытым исходным кодом Silver для доступа к сетям, а также используют уязвимости Microsoft Exchange.

Специалисты советуют относиться к персоналу компаний, ведомств как к «первой линии обороны». Людей необходимо обучать, а все программное обеспечение своевременно обновлять, используя многофакторную идентификацию.

Детально ознакомиться со списком можно здесь.