В Україні майже 9 тисяч нових хворих на коронавірус. Одужали 19 тисяч осіб

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В Україні за минулу добу (7 травня) виявили 8 710 нових хворих на COVID-19, серед яких 374 дитини та 193 медики.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

За минулу добу померли 370 хворих. Госпіталізовані 2 544 особи, а одужали — 19 408.

За останню добу найбільшу кількість випадків захворювання зареєстрували в Києві (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.

Загальна кількість заражень в Україні за весь час пандемії зросла до 2 114 138 випадків (одужали 1 750 570 осіб). Померли 46 200 осіб.

За даними міністра Максима Степанова, за минулу добу вакциновані 36 046 людей. З початку кампанії вакцинації першу дозу отримали 857 796 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 446.