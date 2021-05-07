Спортивний арбітраж відхилив апеляцію другої ракетки України Ястремської на відсторонення через допінг
- Автор:
- Олег Панфілович
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Facebook / Prudential Hong Kong Tennis Open
Спортивний арбітражний суд (CAS) удруге відхилив апеляцію української тенісистки Даяни Ястремської, яка оскаржувала рішення про відсторонення від змагань через вживання допінгу.
Про це повідомляється на сайті Міжнародної федерації тенісу (ITF).
У січні Незалежний трибунал відмовив Ястремській у знятті тимчасового недопуску до змагань. Це рішення тенісистка вирішила оскаржити у CAS, проте суд його відхилив. Це означає, що українська спортсменка залишається відстороненою від участі у змаганнях до остаточного вирішення її справи.
- Пробу Ястремська здала ще 24 листопада 2020 року, після чого її направили в акредитовану Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) лабораторію в Монреалі (Канада). 22 грудня Ястремську звинуватили в порушенні антидопінгових правил.
- Сама тенісистка запевняє, що не приймала заборонених речовин. За її словами, в її організмі виявили низьку концентрацію речовини після здачі негативного тесту двома тижнями раніше, а отримана нею «наукова оцінка» говорить про те, що речовина могла потрапити в організм випадково, перебуваючи у складі «чогось іншого».