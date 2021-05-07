У США закрили справу про виплату грошей порноакторці за мовчання про її звʼязок з Трампом
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- Олег Панфілович
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У США закрили справу про виплати, які ексадвокат колишнього президента США Дональда Трампа Майкл Коен здійснив порноакторці Стормі Деніелс за мовчання про її звʼязок з Трампом.
Про це пише BBC.
Розслідування почала Федеральна виборча комісія, щоб зʼясувати, чи порушував Трамп закон про фінансування кампанії під час виборів 2016 року. Справа ґрунтувалася на твердженні, що Трамп наказав своєму адвокату заплатити Деніелс, щоб вона не надавала розголосу їхній інтимний звʼязок. Пізніше адвокат Майкл Коен опинився у вʼязниці.
Зазначається, що голосування членів Федеральної комісії провели через кілька місяців після того, як був оприлюднений внутрішній звіт про цю справу. У ньому йшлося про «підстави вважати», що виборчий штаб Трампа свідомо порушив закон про фінансування виборчої кампанії.
Попри це, думка членів комісії розділилися порівну і комісія дійшла до висновку про необхідність закрити справу.
- У грудні 2018 року адвоката Трампа Майла Коена засудили до трьох років тюремного увʼязнення за звинуваченнями в низці злочинів, зокрема в незаконній витраті коштів, виділених на передвиборчу кампанію. Частина з цих коштів виплатили за мовчання ексфотомоделі Карен Макдугал і експорноактрисі Стефані Кліффорд (вона ж Стормі Деніелс). Остання отримала $130 тисяч. Жінки стверджували, що у них була інтимний звʼязок з Трампом. Ці заяви могли б скомпрометувати Трампа напередодні виборів, якби жінки їх зробили.
- Коен визнав, що платив жінкам за мовчання, «щоб допомогти Трампу в його кампанії». Трамп заявив, що ніколи не просив свого колишнього адвоката порушувати закон.