Зняття гострого болю в дорослих і планова допомога дітям. У НСЗУ назвали стоматологічні послуги, які українці можуть отримати безоплатно

Новини

Українці можуть отримати невідкладну стоматологічну медичну допомогу безкоштовно. Цю послугу виділили в окремий амбулаторний пакет у Програмі медичних гарантій на рік.

Про це повідомили у пресцентрі Національної служби здоровʼя України (НСЗУ).

«Тариф на медичні послуги зі стоматологічної медичної допомоги в амбулаторних умовах становить 116 гривень», — уточнили в НСЗУ.

Зазначимо, до переліку безоплатних стоматологічних послуг входять:

первинний стоматологічний огляд;

ургентна допомога дітям і дорослим;

допомога дітям і дорослим; планова допомога дітям;

інструментальні дослідження в рамках ургентної допомоги та планової допомоги дітям;

обов’язкові медичні профілактичні огляди школярів і дітей до 6 років;

своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування.

Отримати стоматологічну допомогу пацієнт може за направленням сімейного лікаря, з яким укладена декларація, за направленням лікаря під час лікування або звернувшись самостійно до стоматолога без направлення.

Водночас ортодонтичні процедури та протезування Кабінет міністрів визначив як платні послуги. Їх можуть оплачувати пацієнти власним коштом або за рахунок окремих програм місцевого бюджету.

Окрім цього, звернення до стоматолога може бути платним, якщо повнолітній пацієнт звертається за плановою послугою.

«Оплата за послугу має здійснюватися офіційно в касу закладу. І за тарифом, який затверджений власником цього медзакладу, тобто відповідною місцевою радою», — додали в НСЗУ.