У Дніпрі діти повертаються до шкіл та садочків

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Кравс Євгеній / УНІАН

У Дніпрі з 11 травня всі школи та дитсадки працюватимуть у звичайному режимі.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпровської міськради, посилаючись на рішення спецкомісії від 7 травня.

Водночас доступ батьків та інших відвідувачів до приміщень позашкільних навчальних закладів буде обмеженим.

Окрім цього, у місті до 20 травня триватимуть карантинні обмеження на перевезення пільгових пасажирів у громадському транспорті: безкоштовний проїзд щоденно можливий лише з 10:00 до 15:00.