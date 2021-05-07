ДБР завершило розслідування вибухів на військових складах у Сватовому
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Державне бюро розслідувань
Державне бюро розслідувань завершило розслідування вибухів на військових складах у Сватовому Луганської області в 2015 році.
Про це пише пресслужба ДБР.
«Через диверсію невстановлених осіб 29 жовтня 2015 року на вказаному складі, де зберігалося близько 3 тис. тонн боєприпасів, виникла пожежа. Так влученням здетонованих боєприпасів частина неналежно розміщеної військової техніки була знищена, чим зірвано заходи із забезпечення постійної бойової готовності підпорядкованих підрозділів», — йдеться у повідомленні.
У цій справі підозри вручили двом командирам реактивних артилерійських батарей. У разі доведення провини їм загрожує до 7 років ув’язнення.
- 29 жовтня 2015 року в Сватовому Луганської області виникла пожежа на польових складах сил АТО, де зберігалося близько 3 тисяч тонн боєприпасів. Внаслідок вибухів загинули четверо людей — троє військовослужбовців та одна цивільна особа. Через вибухи евакуювали місцевих жителів, а також була знищена військова техніка.
- У квітні 2020 року Верховна Рада продовжила на пів року роботу тимчасової слідчої комісії, яка розслідує вибухи на військових складах. Йшлося про вибухи в Ічні, Калинівці, Балаклії, Сватовому та Кривому Розі.
- У лютому ДБР вручило перші підозри у справі про вибух на складі у Сватовому. Двох військовослужбовців підозрюють у недбалому ставленні до служби в умовах особливого періоду.