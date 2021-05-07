На Землю неконтрольовано падає китайська ракета. США побоюються руйнувань, а Пекін заспокоює

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У ці вихідні (8—9 травня) на Землю впаде 20-тонний ступінь китайської важкої ракети Long March-5B Y2, який 29 квітня вивів на орбіту основний модуль майбутньої космічної станції КНР.

Днями в Пентагоні та Космічних військах США заявили, що ракета вийшла з-під контролю і її великі уламки можуть завдати шкоди. 18-та ескадрилья контролю космічного простору ВПС США почала стежити за ракетою, публікуючи дані про її місцезнаходження на Space Track.

Як передає Reuters, за словами офіційного представника Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбіня, майже всі уламки згорять в атмосфері і навряд чи завдадуть шкоди. У КНР очікують, що уламки впадуть у міжнародні води.

Вчений Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики в Кембриджі Джонатан Макдавел вважає, що боятися уламків не варто. Ризик збитків, за його словами, неймовірно малий.

Точне місце падіння уламків невідомо.