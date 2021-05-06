Міністр Степанов обіцяє вакцинованим українцям «певні переваги»

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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що цифрові сертифікати про вакцинацію від коронавірусу надаватимуть українцям певні переваги.

Про це він написав у своєму Facebook.

«Український сертифікат надаватиме його власникам певні переваги під час відвідування розважальних заходів та подорожей. У такий спосіб ми будемо мотивувати українців більш свідомо ставитися до свого здоров’я — не займатися самолікуванням, звертатися до лікаря за наявності перших симптомів хвороби, ізолюватися, щоб не заразити своє оточення, та тестуватися на ковід», — пояснив Степанов.

Він розповів, що наразі цифровий сертифікат МОЗ розробляє спільно з Мінцифри на основі вимог європейських COVID-паспортів та міжнародних сертифікатів ВООЗ.

Також Степанов підкреслив, що ці сертифікати повністю синхронізують з країнами-членами ЄС та іншими державами.

«Більш-менш дані, які хочуть бачити в них наші європейські колеги в тому числі, зрозумілі і відомі. Ми повністю до цього готові, готові до всіх їхніх побажань», — пояснив міністр.