В Одеській області знайшли тіло четвертого прикордонника. Він потонув після перевороту човна
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В Одеській області знайшли тіло прикордонника, який зник після перевороту човна на озері Тудорове.
Про це повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.
Загиблим виявився майор Костянтин Коняєв — він був заступником начальника відділу прикордонної служби «Маяки» з персоналу Білгород-Дністровського прикордонного загону.
За словами Дейнека, в момент інциденту Коняєв встиг скоординувати дії трьох прикордонників, які патрулювали на човні з ним територію, що допомогло їм врятуватися.
- 5 травня на озері Тудорове під час патрулювання держкордону перекинувся моторний човен з прикордонниками, в якому знаходилися четверо військових. Троє військовослужбовців дісталися до суші своїми силами, а четвертий зник. Ті, що вижили, отримали переохолодження.
- Коняєва добу шукали інші прикордонники, рятувальники з вертольотом, водна поліція і рибалки.