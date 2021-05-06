Глава МЗС Кулеба: Часи Трампа були «складними» для України

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Пресслужба президента України

Часи адміністрації президента США Дональда Трампа були «складними» для України. Київ у той період намагався зберегти підтримку двох партій США.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у коментарі CNN перед візитом до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена шостого травня.

«Це був важкий час, і в той момент ми всі були зосереджені на одному... на збереженні підтримки обох партій у Сполучених Штатах», — наголосив Кулеба, говорячи про адміністрацію Трампа.

Міністр додав, що український уряд продовжить інвестувати у відносини як із демократами, так і з республіканцями у США. Це необхідно для того, щоб гарантувати — відносини між двома країнами будуть на «міцному фундаменті».

Зазначимо, в лютому 2021 року президент Володимир Зеленський в інтервʼю Axios на HBO зізнався, що «трохи» злий на Трампа, хоча той і не тиснув на нього, коли був на посаді. Він і раніше публічно заперечував, що попередній американський лідер тиснув на нього.