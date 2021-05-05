Підсилити роль міжнародних експертів. Венеціанська комісія опублікувала зауваження до законів про Вищу раду правосуддя

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) опублікувала терміновий висновок щодо законопроєктів про Вищу раду правосуддя.

Про це повідомляє «Українська правда».

Комісія надала 11 рекомендацій щодо законопроєкту президента Володимира Зеленського № 5068. Він пропонує створити Етичну раду, члени якої встановлюватимуть відповідність кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності.

Згідно із законом, до цієї ради входитимуть три людини з числа суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів, і три людини, яких оберуть міжнародні організації.

«Рішення Етичної ради слід вважати ухваленими, якщо чотири члени проголосували за і якщо серед цих чотирьох членів є щонайменше два міжнародні експерти; у випадку роздільного голосування його слід повторити, якщо знову виникла така ситуація — вирішальним є голосування, що включає принаймні двох міжнародних експертів», — йдеться у висновку.

Також комісія наголосила, що в законі необхідно викласти критерії професійної етики та доброчесності, а мандат міжнародних експертів має діяти шість років.

Комісія очікує, що закон має надавати Етичній раді слідчі повноваження. Під час відбору членів ВРП можна застосувати правила, за якими обирали суддів Вищого антикорупційного суду.

Венеціанстка комісія також розкритикувала термін у три місяці, за який Етична рада має перевірити чинних членів Вищої ради правосуддя. Комісія рекомендує наділити повноваженнями складати перелік кандидатів на посаду членів ВРП Етичну раду, а не комітет Верховної Ради з питань правосуддя. У висновку також рекомендується, щоб Етична рада передавала висновки про невідповідність на посаді до НАЗК і НАБУ для подальших дій.