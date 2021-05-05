Затриманому у Криму українцю Єсипенку додали нове звинувачення
- Автор:
- Олег Панфілович
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Затриманому в анексованому Криму позаштатному журналісту «Крим.Реалії» Владиславу Єсипенку додали ще одну статтю обвинувачення — про незаконне перевезення зброї.
Про це повідомляє «Кримська правозахисна група».
Раніше журналісту вже висунули звинувачення в незаконному виготовленні вибухівки. Тепер його звинувачують ще й у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні або носінні зброї.
Про затримання Єсипенка російська ФСБ повідомила 16 березня. Його підозрюють у підготовці терактів. У нього нібито знайшли вибухівку, а сам українець нібито збирав інформацію в інтересах спецслужб України.
- Служба зовнішньої розвідки України назвала його затримання пропагандистською акцією напередодні річниці окупації півострова. МЗС України вимагало від Росії надати інформацію про місцеперебування та стан здоров’я Єсипенка і допустити до нього незалежних адвокатів. Президент «Радіо Свобода» Джеймі Флай назвав затримання переслідуванням і залякуванням з боку Кремля.
- На засіданні «суду» у Криму Єсипенко заявив про застосування до нього тортур з боку співробітників ФСБ.