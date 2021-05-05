Facebook не розблокувала акаунт Трампа. Рада з нагляду за модерацією рекомендує визначитися з його долею

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Gage Skidmore / Flickr

Соцмережа Facebook зберегла обліковий запис колишнього президента США Дональда Трампа заблокованим.

Про це повідомляє Reuters.

Водночас Рада з нагляду за модерацією контенту засудила соцмережу за те, що та припинила дію облікового запису на невизначений термін. Тепер у Facebook є шість місяців, щоб вирішити, як вчинити з акаунтом Трамп — відновити, продовжити тимчасове блокування чи видалити назавжди.

Рада рекомендувала соцмережі встановити єдині правила в подібних випадках і однаково застосовувати їх до всіх користувачів Facebook. «Ми розглянемо рішення ради і визначимо чіткі та домірні дії», — заявив віцепрезидент Facebook із глобальних питань і комунікацій Нік Клегг.