Facebook не розблокувала акаунт Трампа. Рада з нагляду за модерацією рекомендує визначитися з його долею
- Автор:
- Олег Панфілович
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Gage Skidmore / Flickr
Соцмережа Facebook зберегла обліковий запис колишнього президента США Дональда Трампа заблокованим.
Про це повідомляє Reuters.
Водночас Рада з нагляду за модерацією контенту засудила соцмережу за те, що та припинила дію облікового запису на невизначений термін. Тепер у Facebook є шість місяців, щоб вирішити, як вчинити з акаунтом Трамп — відновити, продовжити тимчасове блокування чи видалити назавжди.
Рада рекомендувала соцмережі встановити єдині правила в подібних випадках і однаково застосовувати їх до всіх користувачів Facebook. «Ми розглянемо рішення ради і визначимо чіткі та домірні дії», — заявив віцепрезидент Facebook із глобальних питань і комунікацій Нік Клегг.
- Нагадаємо, 8 січня Twitter назавжди заблокувала обліковий запис Дональда Трампа — після його заяв, які призвели до штурму Капітолія. Глава соцмережі Джек Дорсі впевнений, що це рішення було правильним, але водночас створило «небезпечний прецедент» — рішення про блокування показує нездатність соцмережі забезпечувати здорове спілкування. Аналогічне рішення ухвалили й інші великі соцмережі, зокрема Facebook і YouTube.
- Дональд Трамп 4 травня запустив комунікаційну платформу, яка слугуватиме «місцем для вільного та безпечного спілкування» і дозволить йому спілкуватися безпосередньо зі своїми послідовниками.