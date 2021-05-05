Порушує закон. ЦПК звернувся до Нацагентства через призначення Вітренка головою «Нафтогазу»

Новини

Соколовська Інна / УНІАН

«Центр протидії корупції» звернувся до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) через призначення Юрія Вітренка главою «Нафтогазу». ЦПК передав відомості, які можуть говорити про порушення Вітренком вимог закону Про запобігання корупції.

Про це повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін.

«Надіслали до НАЗК відповідне звернення. Там мають перевірити наведені нами факти та ініціювати розірвання контракту з Вітренком через суд. Дискусія «хто кращий Коболєв чи Вітренко» не має значення, якщо призначення / звільнення будь-кого з них порушує закон», — написав він у Facebook.

У зверненні зазначено, що з грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року Вітренко фактично займав посаду першого заступника міністра енергетики, а 29 квітня його призначили головою «Нафтогазу». ЦПК зазначає, що відповідно до ст. 26 Про запобігання корупції, топчиновникам після звільнення заборонено протягом року укладати контракти або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юрособами приватного права або фізособами.

Також у зверненні до НАЗК зазначається, що Вітренко будучи в. о. міністра енергетики приймав рішення щодо діяльності «Нафтогазу» — на засіданні Кабміну 3 березня він прийняв протокольне рішення про продаж газу.

Крім цього, ЦПК нагадує, що в лютому цього року Вітренко звертався до премʼєра з пропозицією зміни керівництва «Нафтогазу» і проведення аудиту. «Зі змісту зазначеного листа [до премʼєра] вбачається, що Вітренко на посаді в. о. міністра енергетики фактично здійснював контроль і нагляд за діяльністю АТ «НАК «Нафтогаз України», — зазначили в ЦПК, додавши, що це порушує ст. 26 Закону України.