КМІС: Рейтинг Зеленського та «Слуги народу» зріс, інші парламентські партії втрачають підтримку

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Пресслужба Офісу президента України

Рейтинг президентської партії «Слуга народу» за останні два місяці зріс на понад 5% і наразі за неї готові проголосувати 21,3% тих, хто визначився з вибором та піде на вибори.

Про це йдеться в опитуванні КМІС за 16—22 квітня.

Рейтинг партії «Європейська солідарність» знизився не суттєво і становить 17,7%. Водночас партії ОПзЖ та «Батьківщина» втратили по кілька відсотків — наразі за них готові проголосувати 12,2% та 10,2% опитаних відповідно.

Також шанси потрапити до парламенту має партія «Сила і честь». У неї — 7,6% підтримки. Водночас парламентська партія «Голос» продовжує втрачати голоси. За неї готові проголосувати 1,6% українців.

У президентському рейтингу лідером залишається Володимир Зеленський. За останні місяці його підтримка зросла майже на 10% і становить 31,4% серед тих, хто визначився і буде голосувати. На другому місці опинився Петро Порошенко (18,1%), а на третьому — Юлія Тимошенко (11,9%). Один із лідерів партії ОПзЖ Юрій Бойко посідає п’яте місце з результатом в 9,6%.

«Можна припустити, що ріст рейтингу партії влади пов’язаний з її активізацією і резонансними рішеннями, особливо через РНБОУ. Зниження підтримки ОПзЖ може бути як наслідком заборони трансляції окремих телеканалів, так і ескалації Росією ситуації на кордонах. Разом з цим не можна виключати, що деякі прихильники ОПзЖ під час опитувань більшою мірою стали «приховувати» свої реальні погляди», — прокоментував заступник директора КМІС Антон Грушецький.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% — для показників, близьких до 10%, 1,1% — для показників, близьких до 5%.