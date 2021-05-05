Убивство Джорджа Флойда: Експоліцейський Шовен сумнівається в обʼєктивності вироку і просить про новий суд
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Hybrid / Unsplash
У США колишній поліцейський Дерек Шовен, якого визнали винним у ненавмисному вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда, засумнівався в обʼєктивності свого вироку та попросив про новий судовий розгляд.
Про це повідомляє BBC.
Адвокат мотивував клопотання тим, що досудовий розголос вплинув на проведення справедливого процесу. А оскільки суд не ізолював присяжних і не переконав їх уникати всіх засобів масової інформації, то вони «піддавалися залякуванням і тиску на расовому ґрунті».
Загалом у заяві Шовена йдеться про вісім випадків зловживання з боку суду. Крім того, в апеляції стверджується, що розслідування справи мало упереджений характер.
Нагадаємо, 21 квітня суд присяжних визнав Шовена винним у вбивстві Флойда. Йому загрожує до 75 років ув’язнення.
- Протести у США спалахнули 25 травня 2020 року після появи відео, на якому поліцейський Дерек Шовен душив коліном беззбройного афроамериканця Джорджа Флойда, поки той не помер.
- 7 жовтня 2020 року обвинуваченого в убивстві Джорджа Флойда Дерека Шовена відпустили під заставу в мільйон доларів. Де він взяв гроші на заставу — невідомо. Колишній поліцейський перебував під вартою з кінця травня 2020 року.