Убивство Джорджа Флойда: Експоліцейський Шовен сумнівається в обʼєктивності вироку і просить про новий суд

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У США колишній поліцейський Дерек Шовен, якого визнали винним у ненавмисному вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда, засумнівався в обʼєктивності свого вироку та попросив про новий судовий розгляд.

Про це повідомляє BBC.

Адвокат мотивував клопотання тим, що досудовий розголос вплинув на проведення справедливого процесу. А оскільки суд не ізолював присяжних і не переконав їх уникати всіх засобів масової інформації, то вони «піддавалися залякуванням і тиску на расовому ґрунті».

Загалом у заяві Шовена йдеться про вісім випадків зловживання з боку суду. Крім того, в апеляції стверджується, що розслідування справи мало упереджений характер.

Нагадаємо, 21 квітня суд присяжних визнав Шовена винним у вбивстві Флойда. Йому загрожує до 75 років ув’язнення.

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