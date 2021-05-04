Польща послабила карантин — відкрила школи, музеї та торгові центри

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У Польщі з 4 травня настав черговий етап послаблення карантину. Зокрема учням 1—3 класів дозволили ходити до школи на стаціонарне навчання.

Про це пише Укрінформ.

Також відновили роботу музеї, мистецькі галереї та торгові центри. Влада дозволила працювати будівельним та меблевим супермаркетам. Окремо було дозволено увесь роздрібний продаж.

Наступний етап послаблення карантину настане 8 травня. Тоді запрацюють готелі, але лише з 50% завантаженістю. Ресторани та кафе планують відкрити з 15 травня.