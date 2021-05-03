До України повертаються нічні заморозки

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Marissa Iacoviello / pinterest.com

У ніч проти 4 та 5 травня у низці областей України очікуються заморозки.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так уночі 4 травня заморозки 0...-3 °С (І рівень небезпеки, жовтий) на поверхні ґрунту прогнозують у північних, центральних та західних областях.

А 5 травня заморозки із заходу країни перемістяться до східних, Запорізької та Херсонської областей, а також можливі на півночі та в центрі України.

Окрім цього, синоптики попередили, що вдень 4 травня у більшості районів Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Житомирської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Вінницької, Луганської, Донецької, Одеської та Миколаївської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.