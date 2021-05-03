МЗС: Українські підприємства подали до Росії позови на понад $4,5 мільярда
- Автор:
- Катерина Кадакова
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Українські підприємства, які зазнали збитків через агресію Росії на Донбасі та окупацію Криму, подали у 12 комерційних арбітражів позови на понад $4,5 млрд.
Про це в ефірі телеканалу «Дом» заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.
«Наші позовні претензії обчислюються понад $4,5 млрд. І ми активно заохочуємо наші підприємства, які втратили свою власність, втратили прибуток, звертатися в арбітражі й відсуджувати, відсуджувати й іще раз відсуджувати у російської сторони все, що вони втратили», — сказав він.
За словами Єніна, судові процеси тільки почалися, але вже є перші позитивні результати.
«Якщо говорити про комерційні арбітражі, у нас їх понад 12. А щодо трьох із них, як мінімум, є вже перші позитивні рішення. Це сукупно десь приблизно $250 млн», — розповів заступник міністра.
Водночас Єнін зазначив, що головні позови ще попереду — так «Нафтогаз» успішно пройшов «юрисдикційну фазу», а Росія намагається оскаржити рішення комерційних арбітражів.
«Але це не зупиняє рішення, які набрали законної сили. Тому нараховується пеня, а все це лягає на плечі простого російського платника податків, який у певний момент скаже «а куди йдуть наші гроші?»... І скільки б російська сторона не відтягувала наступ наслідків, це все більш і більш здорожчує ціну», — додав він.
На думку Єніна, рано чи пізно Росія опиниться «в абсолютній ізоляції» і буде змушена оплачувати багатомільярдні рахунки за програними позовами.
- У грудні 2018 року «Нафтогаз України» подав до суду на російський «Газпром» на $5 млрд за активи, які компанія втратила через окупацію Криму Росією.
- «Газпром» програв в апеляційному суді Швеції спір про припинення примусового виконання рішення арбітражу, тому в нього відсутні законні підстави не платити «Нафтогазу» за цим рішенням.
- У березні 2019 року міжнародний суд у Гаазі визнав Росію винною в тому, що «Нафтогаз України» втратив свої активи на території анексованого Криму.