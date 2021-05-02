Ізраїль повністю вакцинував від коронавірусу 75% дорослого населення
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Joe Raedle / Staff / Getty Images
В Ізраїлі станом на 2 травня обидві дози вакцини від коронавірусу отримали близько 75% дорослого населення країни. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя, цитує Newsru.co.il.
Повністю вакциновані близько 55% населення країни і близько 75% дорослого населення (старше 16 років). Перше щеплення отримали близько 58% ізраїльтян, понад 79% дорослого населення.
Першу дозу вакцини отримали 5 405 523 людини, другу дозу — 5 094 785.
- Ізраїль закрив останні два спеціалізовані коронавірусні відділення в лікарнях. Вони працювали у містах Хадера та Тверія.
- Ізраїль на тлі високих темпів вакцинації від коронавірусу послабив карантин, дозволивши роботу кафе та ресторанів. Також дозволена робота конференц-залів і закладів харчування в готелях, а на стадіони тепер пускають до 1,5 тис. відвідувачів. Уряд послабив обмеження щодо подорожей. Крім того, в країні відкрилися середні школи. Водночас вакциновані студенти поки будуть змушені й далі вчитися тільки онлайн.