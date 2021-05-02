Ізраїль повністю вакцинував від коронавірусу 75% дорослого населення

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В Ізраїлі станом на 2 травня обидві дози вакцини від коронавірусу отримали близько 75% дорослого населення країни. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя, цитує Newsru.co.il.

Повністю вакциновані близько 55% населення країни і близько 75% дорослого населення (старше 16 років). Перше щеплення отримали близько 58% ізраїльтян, понад 79% дорослого населення.

Першу дозу вакцини отримали 5 405 523 людини, другу дозу — 5 094 785.

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