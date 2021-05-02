Верховний суд скасував обрання Вірастюка нардепом

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Пресслужба партії «Слуга народу»

Велика палата Верховного суду скасувала рішення Центральної виборчої комісії про обрання нардепом в окрузі № 87 (Івано-Франківська область) кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка.

Про це повідомляється на сторінці суду.

Рішення ухвалили пізно ввечері в суботу, 1 травня. Велика палата Верховного суду визнала протиправними дії ЦВК зі встановлення результатів виборів і скасувала протокол від 22 квітня 2021 року, яким Вірастюка визнано переможцем в окрузі № 87.

Таке рішення мотивовано, зокрема, тим, що при встановленні результатів голосування в окрузі № 87 ЦВК не забезпечила перевірку всіх порушень, що були допущені та на які посилались учасники виборчого процесу.

Таким чином Велика палата ВС частково задовольнила апеляційну скаргу кандидата від партії «За майбутнє» Олександра Шевченка на рішення Верховного Суду від 28 квітня. Тоді суд відмовив йому у схожих вимогах.

Що відбувалося у 87 окрузі?

Довибори у 87 окрузі в Івано-Франківській області до Верховної Ради відбулися 28 березня. У наступні дні після виборів кандидати почали повідомляти про фальсифікації. Кандидат від «Свободи» Руслан Кошулинський говорив про підкуп виборців, кандидат від «слуг» Василь Вірастюк — про «інші» порушення (без уточнень), а Олександр Шевченко у зверненні до Зеленського заявляв, що Вірастюк «намагається сфальсифікувати» результати голосування. Також поліція повідомляла про «замінування» будівлі Окружної виборчої комісії (при перевірці вибухівку не виявили) і двічі змінювали голову ОВК. Зрештою 1 квітня будівлю ОВК 87 оточили силовики.

Голоси на деяких дільницях рахували по кілька разів, під час чого «губилися» бюлетені за Шевченка. Також голосування на деяких дільницях, де теж переміг Шевченко, суд визнав недійсним. За остаточними даними, Вірастюк обійшов Шевченка на 700 голосів, але останній оскаржив низку рішень комісій у судах.