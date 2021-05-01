У «Слузі народу» назвали умови, за яких Рада підтримає розширення прав поліції на використання шокерів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Flickr / J.B.F
Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пояснив, чому Верховна Рада не підтримала законопроєкт про розширення прав поліції на використання шокерів.
Про це він розповів в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».
За словами Арахамії, законопроєкт відхилили через те, що в ньому проігнорували рекомендації підкомітету з питань діяльності органів правопорядку правоохоронного комітету Ради. Зокрема це стосується використання шокерів до людей із серцево-судинними захворюваннями та вагітних.
Ще однією причиною він називає те, що законопроєкт передбачав використання шокерів проти людей, які вчинили адміністративне правопорушення.
«Я відповідаю в парламенті за голоси, і ми провалили цей законопроект. Там є дві причини. У нас є чат депутатів, і депутати кажуть: «Ми всі за те, щоб дати поліції право використовувати ці електрошокери». Але — дві речі. На комітеті, коли це розглядалося, був негативний висновок, і сказали — поверніть назад на доопрацювання», — сказав Арахамія.
Він вважає, що після внесення відповідних правок законопроєкт все ж ухвалять у Верховній Раді.
- 29 квітня Верховна Рада відхилила законопроєкт про зміни до закону про Нацполіцію, в якому пропонували розширити право поліцейських застосовувати електрошокери (№ 4375).
- У листопаді минулого року глава Департаменту патрульної поліції Євген Жуков випробував на собі дію електрошокера Taser. Він записав це на відео та зізнався, що відчуття «доволі неприємні».