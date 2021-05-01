NASA призупиняє контракт зі SpaceX щодо висадки людей на Місяць
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Американське космічне агентство попросило компанію Ілона Маска SpaceX призупинити роботи за виграним нею контрактом на суму $2,89 млрд на розробку і створення місячного посадкового модуля.
Про це повідомляє Reuters.
Причиною стали скарги з боку двох інших учасників тендеру — компанії-засновника Amazon Джеффа Безоса Blue Origin і компанії Dynetics.
Це рішення означає, що SpaceX повинна припинити будь-яку роботу, повʼязану безпосередньо з контрактом за цією програмою. Її можна буде відновити лише тоді, коли Рахункова палата США ухвалить відповідне рішення у справі, яке очікують не пізніше 4 серпня.
В компанії Безоса заявили, що NASA надало SpaceX можливість переглянути їхню заявку — цього не дали зробити іншим компаніям. Blue Origin вважає, що рішення агентства розширить «монополію» SpaceX в освоєнні космосу.
- Нагадаємо, 30 квітня 2020 року NASA обрало SpaceX, Dynetics і Blue Origin для проєктування і розробки кораблів та пілотованих систем для посадки в рамках місячної програми Artemis.
- 17 квітня цього року NASA повідомило, що для розробки корабля, який доставить астронавтів на Місяць у рамках цієї програми, обрали SpaceX.