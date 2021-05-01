Міністр юстиції: Антоненку виплатять компенсацію за перебування в СІЗО, якщо визнають невинним
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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УНІАН
Обвинувачений у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета музикант Андрій Антоненко, якого суд відпустив із СІЗО під цілодобовий домашній арешт, зможе отримати компенсацію від держави за тривале перебування в СІЗО, якщо його визнають невинним.
Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», цитує Укрінформ.
«За весь час утримання в слідчому ізоляторі йому може бути виплачена компенсація. Є відповідні процедурні гарантії. Розрахунок, калькуляція буде окремо, але чим довше утримання, тим більшу компенсацію він отримає. Тут жодних сумнівів немає», — наголосив міністр.
Разом з тим Малюська вважає за доцільне встановити ліміт перебування у слідчих ізоляторах для обвинувачених, чия вина не доведена тривалий час.
«Це європейський підхід, він правильний. Я підтримую, що люди, які не визнані винуватими у вчиненні злочину, не повинні сидіти у слідчих ізоляторах тривалий час. У нас були випадки, коли людина, щодо якої проводився судовий розгляд справи, сиділа у СІЗО більше 10 років […] Тому, безумовно, практика, що протягом певного періоду — нехай це буде два роки, рік — якщо немає вироку, людину потрібно випускати, якщо вона не є небезпечною для суспільства. Очевидно, що суд в цьому переконався, що якоїсь особливої небезпеки зараз немає, і вирішив застосувати інший запобіжний захід [щодо Антоненка]», — зазначив Малюська.
Він додав, що Мін’юст раніше подав відповідний законопроєкт про встановлення лімітів перебування людей у СІЗО.
Нагадаємо, 30 квітня Шевченківський районний суд Києва відпустив Антоненка із СІЗО під домашній арешт. У слідчому ізоляторі він перебував з 14 грудня 2019 року. З того часу неодноразово скаржився на проблеми зі здоровʼям.
- 12 грудня 2019 року глава МВС Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Згодом на брифінгу правоохоронці представили частину результатів слідства та назвали підозрюваних: військова медсестра Яна Дугарь, лікарка Юлія Кузьменко, музикант і працівник Сил спецоперацій Андрій Антоненко.
- Згодом фігурантам справи змінили підозру. Андрій Антоненко тепер є не організатором вбивства, а виконавцем за попередньою змовою. Юлія Кузьменко теж є виконавцем, а Яна Дугарь — поплічником.
- 22 травня 2020 року стало відомо, що поліція закінчила досудове розслідування у справі про вбивство Шеремета. 28 вересня суд присяжних почав розгляд справи по суті.