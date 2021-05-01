Номер премʼєра Британії Джонсона 15 років є у вільному доступі в інтернеті

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Номер мобільного телефону премʼєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона є у вільному доступі в інтернеті протягом останніх 15 років. Про це повідомляє Sky News.

Уперше його номер зʼявився в інтернеті у 2006 році. Тоді він був міністром освіти тіньового кабінету опозиції й на Даунінг-стріт випустили пресреліз і зазначили внизу номер Джонсона. І досі номер телефону доступний в інтернеті — Sky News вдалося підтвердити, що номер справді належить Джонсону. Зараз на Даунінг-стріт від коментарів відмовляються.

Інформація про те, що номер Джонсона знаходиться у мережі вже 15 років, почала зʼявлятись у ЗМІ після того, як високопоставлені чиновники порадили йому змінити номер телефону через побоювання з приводу безпеки і того, скільки людей змогли звʼязатися з ним безпосередньо. Крім того, у квітні Саймон Кейс (глава державної служби) сказав, що премʼєр-міністр повинен змінити номер телефону, тому що його знає велика кількість людей.

Журналісти пробували телефонувати за цим номером, однак їх «зустрів» автовідповідач, який сказав, що телефон вимкнений.