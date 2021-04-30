Вертоліт Ingenuity здійснив четвертий політ на Марсі — і встановив рекорд

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NASA / JPL

Вертоліт NASA на Марсі Ingenuity здійснив вже четвертий дослідницький політ над поверхнею Червоної планети. Про це NASA повідомило у Twitter.

«Марсіанський вертоліт здійснив четвертий політ — і перемістився з більшою швидкістю і на більшу дистанцію, ніж раніше», — йдеться в повідомленні.

Під час попереднього рекордного польоту вертоліт подолав відстань у 50 метрів зі швидкістю 2 м/с.

За даними NASA, апарату цього разу вдалося зробити більше, ніж під час попередніх польотів, знімків Червоної планети, які згодом надійдуть фахівцям американського космічного відомства.

Політ Ingenuity був спочатку запланований на четвер, 29 квітня, проте не відбувся через те, що апарат вчасно не перейшов у польотний режим.

Нагадаємо, що вертоліт доставили на Марс прикріпленим до днища марсохода Perseverance. Головні завдання Ingenuity — демонстрація технологій і випробування перших польотів на Марсі. Вертоліт коштує $85 мільйонів і важить 1,8 кг.

Літати на Марсі дуже непросто через особливості його атмосфери, щільність якої становить лише 1% від земної. Через це дрон створили дуже легким, а його гвинт робив понад 2 500 обертів за хвилину.