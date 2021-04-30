Офіс Зеленського вимагає від поліції розслідувати марш на честь дивізії СС «Галичина»

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Facebook / ВГО «Сокіл»

Офіс президента закликав правоохоронців провести розслідування та притягнути до відповідальності організаторів і учасників маршу до річниці створення дивізії Ваффен-СС «Галичина».

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Категорично засуджуємо будь-які прояви пропаганди тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, і спроби переглянути правду про Другу світову війну. Не було й не могло бути жодного українського інтересу в тому, що нацисти намагалися використовувати людей на захоплених територіях заради своїх цілей. Розгром нацизму був перемогою для нашого народу. Українці разом з іншими народами вибороли право на життя», — заявили в Офісі президента.

Офіс президента очікує, що Національна поліція та Міністерства внутрішніх справ встановлять всі обставини того, що відбулося, і притягнуть до відповідальності всіх винних у порушенні закону.

Крім того, ОП очікує від голови Київської міської державної адміністрації перевірки системи погодження масових акцій у столиці та повного звіту перед громадою Києва про те, чому стало можливим проведення маршу.

«Підкреслюємо, що влада в будь-якому цивілізованому місті не повинна миритися з тим, що організатори подібних акцій мають змогу ввести в оману як правоохоронців, так і очільників міста щодо своїх справжніх цілей», — заявили в ОП.