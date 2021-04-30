МЗС засудило марш на честь роковин створення дивізії СС «Галичина»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Facebook / ВГО «Сокіл»
Міністерство закордонних справ України засудило проведення маршу на честь створення дивізії СС «Галичина», який відбувся 28 квітня в Києві.
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
«МЗС рішуче засуджує будь-які прояви глорифікації військ Ваффен-СС. Нагадуємо, що пропаганда тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, заборонена в Україні», — наголосили у відомстві.
Відомство нагадало, що за тиждень Україна вшановуватиме пам’ять мільйонів українців і представників інших народів, які загинули від рук нацистів. «Маємо дбати, щоб до будь-якого виправдання нацистських злочинів була нульова толерантність української держави та суспільства», — додали в МЗС.
- 28 квітня в центрі Києва пройшов марш вишиванок у річницю створення дивізії «Галичина», яка з 1943 до 1945 року воювала у Другій світовій війні у складі Ваффен-СС Німеччини.
- Марш організували націоналістичні організації «Суспільство майбутнього», «Правий сектор», ВО «Свобода», внуки ветеранів дивізії «Галичина», Союз ветеранів АТО, ініціатива Ukrainian military Honor та інші. У ньому взяли участь декілька сотень людей.