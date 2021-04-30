У «Слузі народу» поки не обговорюють зміни в уряді. Постанову про звільнення міністра фінансів відкликали

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив, що у фракції поки не обговорюють звільнення міністрів.

Про це пише пресслужба політсили.

«На сьогодні немає офіційних пропозицій щодо заміни того чи іншого урядовця. Є багато чуток про те, що зміни можливі чи десь обговорюються. Ніхто з урядовців не є вічним. Але станом на сьогодні пропозицій замінити когось із урядовців, які б набрали 226 голосів за, немає», — зазначив він.

За його словами, реєстрація в Раді постанови про звільнення міністра фінансів Сергія Марченка була ініціативою окремих депутатів. Але вони «вивчили питання» і відкликали її.