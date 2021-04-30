«Я рік борюся з COVID-19, а вони — зі мною». Глава МОЗ Степанов відреагував на критику своєї роботи та чутки про відставку

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УНІАН

Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов заявив, що відправити його у відставку намагаються з травня минулого року, випробовуючи нервову систему.

Про це він сказав в ефірі програми на каналі «Україна 24», коментуючи чутки про своє можливе звільнення.

«Усе це супроводжується загальними словами — провал тестування, провал із COVID-19, потім не такий карантин, треба інший вводити, потім не такі вакцини привозили, друга партія вакцин теж не така. Мене вже рік випробовують — що буде з моєю нервовою системою. З моєю нервовою системою все гаразд. Нарешті «велика перемога» — зібрали 150 підписів. Так у нас відбувається у країні — я рік борюся з COVID-19, а вони рік борються зі мною», — наголосив Степанов.

На думку глави МОЗ, претензії до нього є несправедливими, бо попри те, що медична система України не була готова до такого виклику, як пандемія коронавірусу, вона за рік його керівництва зробила «не крок вперед, а стрибок».

«Спроможність медичної системи робити ПЛР-тестування збільшена в 400 разів. У нас на піку третьої хвили епідемії на кисні перебували 44 тисячі людей. Рік тому вся система мала лише 3,5 тисячі ліжок із киснем», — розповів він.

Окрім цього, Степанов показав слайди про забезпечення України вакциною від коронавірусу у 2021 році.

«Тут викладено виключно те, на що в нас укладені, проплачені контракти — це 32 мільйони доз разом із COVAX. Звичайно, коли ми укладали ці контракти, ми чітко встановили всі терміни постачання вакцин. Я дуже радий, що вважають міністра охорони здоров’я спроможним повністю впливати на уряд Індії або Китаю, який заборонив експорт [вакцини] у нашу країну», — додав глава МОЗ.

Водночас Степанов запевнив, що витримає критику своєї діяльності, бо «точно знає, що в цій країні можна побудувати нормальну медицину, яка буде справді допомагати, і в людей не буде страху захворіти».