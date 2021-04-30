У Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра фінансів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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У Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів.
Відповідний документ поданий під № 5449.
Серед авторів є виключені зі «Слуги народу» нардепи Олександр Юрченко та Антон Поляков. Також є і представники самої президентської фракції, зокрема Сергій Бунін, Маргарита Шол, Богдан Торохтій, Олег Марусяк та інші.
Також серед авторів вказаний нардеп Максим Павлюк — племінник бізнесмена Іллі Павлюка. Його називають неформальним куратором однієї з груп у фракції «Слуга народу».
Текст постанови наразі відсутній.
- Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що там найближчим часом обговорюватимуть кадрові зміни в Кабінеті міністрів. Він також підтвердив, що нардепи обговорять питання звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова.