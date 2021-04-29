Нацкомісія реабілітувала останнього розстріляного в СРСР учасника повстанського руху

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Центр досліджень визвольного руху / Wikipedia

Національна комісія з реабілітації жертв політичних репресій реабілітувала Івана Гончарука, якого розстріляли 12 липня 1989 року в Києві за участь у повстанському русі.

Про це повідомив член нацкомісії Володимир Бірчак.

«Останнього розстріляного совєтами бандерівця реабілітовано! Сьогодні Національна комісія з реабілітації жертв політичних репресій нарешті повернула добре ім’я Івану Гончаруку», — написав Бірчак.

Він розповів, що у 1989 році вже 62-річного Гончарука п’ять днів судили на Волині за звинуваченнями, за якими він вже відсидів свій термін у концтаборі та був звільнений. «Справа шилася білими нитками від самого початку і до кінця. До свідків були залученні діти вбитих сорок років тому радянських активістів, штатних і позаштатних працівників НКВД. Цікаво, що в 1944—1945 роках цим свідкам було лише 10—12 років, а Івану двадцять, але свідки впізнали Івана Гончарука за фото, зробленими в 50-річному віці», — зазначив Бірчак. Місце поховання Івана Гончарука донині невідоме.