Нацкомиссия реабилитировала последнего расстрелянного в СССР участника повстанческого движения

Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий оправдала Ивана Гончарука, которого расстреляли 12 июля 1989 года в Киеве за участие в повстанческом движении.

Об этом сообщил член Нацкомиссии Владимир Бирчак.

«Последний расстрелянный советами бандеровец реабилитирован! Сегодня Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий наконец вернула доброе имя Ивану Гончаруку», — написал Бирчак. Он рассказал, что в 1989 году уже 62-летнего Гончарука пять дней судили на Волыни по обвинению, за которое он уже отсидел свой срок в концлагере и был освобожден.

«Дело шилось белыми нитками от самого начала и до конца. В качестве свидетелей были привлечены дети убитых за сорок лет до этого советских активистов, штатных и внештатных работников НКВД. Интересно, что в 1944—1945 годах этим свидетелям было всего 10—12 лет, а Ивану 20 лет, но свидетели узнали Гончарука по фото, сделанному в 50-летнем возрасте», — отметил Бирчак. Место захоронения Ивана Гончарука по сей день неизвестно.