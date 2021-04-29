Разумков спростував слова свого заступника Стефанчука: Підстав для розпуску Ради немає

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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить законних підстав для розпуску парламенту.

Про це він заявив на брифінгу, реагуючи на заяву свого заступника Руслана Стефанчука.

Зазначимо, Стефанчук повідомляв, що президент має юридичну підставу для розпуску Ради. Віцеспікер пояснював, що з грудня по січень нардепи не збиралися в стінах парламенту більше 30 днів.

Разумков натомість зазначив, що питання розпуску Ради слід розглядати відповідно до Конституції та висновків Конституційного суду. «У 2004 році було рішення КСУ, де чітко визначено — якщо парламент не збирається 30 днів на заплановані засідання, це може бути підставою для його розпуску», — сказав Разумков, цитати якого наводить пресслужба парламенту.

Водночас, він наголосив, що за весь час роботи Ради цього скликання не було жодного випадку, щоб парламент не зміг зібратися на заплановані засідання. Тому, підкреслив він, причин для дострокового припинення повноважень немає.

«Я не бачу підстав для розпуску Ради. І навряд чи можна йти врозріз із рішеннями КСУ», — наголосив Разумков.