Кравчук: Україна може погодитися на російський проєкт перемир’я на Донбасі, але з доповненнями

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Марків Михайло / УНІАН

Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук повідомив, що Україна може погодитися на російський проєкт «великоднього» перемир’я на Донбасі, але з урахуванням українських доповнень.

Про це пише Укрінформ.

За його словами, під час засідання ТКГ 28 квітня всі сторони підтримали пропозицію встановити перемир’я не лише на Великдень, але й назавжди. Також детально обговорили координаційний механізм контролю порушення режиму тиші.

«Першим документом, який ми обговорювали вчора, була пропозиція російської сторони, яка запропонувала проєкт такого документа. Нам не вдалося ухвалити його навіть не тому, що зміст був недосконалий, а тому, що не були точно визначені суб’єкти цього процесу і суб’єкти виконання тих пропозицій російської сторони», — сказав Кравчук.

Він пояснив, що вже сьогодні відправив представниці від ОБСЄ Хайді Грау доповнення від України до російського проєкту, який цілком може бути взятий за основу.

«І може, дасть бог, ми ухвалимо це рішення, тому що воно надзвичайно важливе… У липні 2020 року такий документ був ухвалений, і тиша спостерігалася серйозна на всій території, але останнім часом вона порушувалася і порушується», — вважає Кравчук.