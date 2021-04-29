Глава Інституту нацпам’яті розкритикував марш на честь дивізії «Галичина»: Неприпустимо

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Facebook / Liudmyla Demchuk

Глава Інституту національної пам’яті Антон Дробович відреагував на марш вишиванок, який пройшов у Києві до річниці створення дивізії СС «Галичина». Він вважає це «неприпустимим для європейської країни», а учасників маршу називає «маргінальної групою».

«Не розумію, чим завинили вишиванки, що їх використовують під час маршів на честь нацистських військових підрозділів. Уже б йшла ця маргінальна група в галіфе чи в чому там ходили любителі фюрерів. Глорифікація військ СС — це неприпустимо для європейської країни, і я впевнений, що її не підтримує абсолютна більшість українців», — написав глава Інституту нацпамʼяті в Facebook.

Дробович закликав вчити історію та розібратися, «чому взагалі зʼявлялися нацистські добровольчі підрозділи, звідки бралися всі ці корпуси, дивізії, легіони та батальйони, чого прагнули люди, які там служили».

«Через відповіді на такі запитання можна краще зрозуміти причини і перебіг Другої світової війни, вникнути у суть нацистських і комуністичних злочинів, взагалі політики тоталітарних держав. Вочевидь, чорно-білими спрощеннями, маршами, популістичними гаслами та сумнівними кричалками до побудови сильної та відповідальної політичної нації не наблизитись», — додав він.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен теж розкритикувала марш у Києві. «Підрозділи Ваффен-CC брали участь у найважчих військових злочинах і Голокості під час Другої світової війни. Жодні волонтерські організації, які сьогодні борються та працюють за Україну, не повинні асоціюватися з ними», — заявила Фельдгузен у Twitter.

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко зі свого боку заявив, що марш на честь дивізії СС «Галичина» може підпадати під кілька статей, зокрема щодо пропаганди тоталітарних режимів, повідомляє «Українська правда». Він вважає, що організатори й учасники маршу вдавались до маніпуляцій, не згадуючи під час акції частинку «СС».

Нардеп припустив, що заявка про проведення акції до КМДА могла подаватись без згадування там дивізії «Галичина». «Що робити, коли заявка на дитячий утрєннік, а приходять зігувати», — заявив Корнієнко.

28 квітня у центрі Києва пройшов марш вишиванок у річницю створення дивізії «Галичина». Його організували націоналістичні організації, внуки ветеранів дивізії «Галичина», Союз ветеранів АТО та інші. Організатори заявили, що мета маршу — вшанувати памʼять добровольців, які в 1943 році записалися в армію «для навчання й отримання зброї, щоб не дозволити повернутися сталінським жахіттям».